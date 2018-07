De aceasta procedura este vizata si Irlanda, deoarece a implementat doar o parte a prevederilor din directiva europeana.Comisia Europeana a propus Curtii sa perceapa o suma forfetara si penalizari zilnice pana cand cele trei tari vor lua masurile necesare."Spalarea banilor si finantarea teroristilor afecteaza Uniunea Europeana ca pe un intreg. Nu ne permitem sa lasam orice tara membra sa fie veriga slaba. Spalarea banilor intr-o tara poate si deseori chiar duce la infractiuni in alte tari membre. Tocmai de aceea solicitam tuturor statelor membre sa urmeze pasii necesari pentru a opri spalarea banilor, si, prin urmare, sa taie fondurile teoriste. Vom continua sa urmarim indeaproape si in mod prioritar punerea in aplicare a acestor norme UE de catre statele membre", a declarat Vera Jourova, comisarul european pe Justitie.- Vom reveni cu detalii - ...citeste mai departe despre " CE trimite Romania la Curtea de Justitie a UE. Nu am implementat directiva pentru combaterea spalarii banilor " pe Ziare.com