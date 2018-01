Ce va face presedintele Iohannis in cazul Poloniei?

Toata lumea a luat nota de pozitia liderilor de la Budapesta cu privire la activarea Art. 7 contra Poloniei. Viceprim-ministrul Zsolt Semjen a facut o declaratie categorica: "Vom proteja Polonia de o decizie politica nedreapta. Prietenia ungaro-poloneza, la fel ca angajamentele luate de guvernul nostru, ne obliga sa ne opunem deciziei Comisiei Europene in toate forurile" (Magyar Idok).Prim-ministrul Viktor Orban anuntase la randul sau ca va bloca orice actiune impotriva Poloniei.Citeste si Aflat in Romania , Viktor Orban sustine ca Ungaria va sprijini Polonia in lupta cu "inchizitia" UE Stilul acestor declaratii conteaza chiar mai mult decat continutul, caci el transmite o solidaritate politica ce nu poate fi neglijata.Din maniera acestor enunturi reiese ca exista in Europa Centrala si de Est o realitate sociala si politica cu adevarat distincta de cea occidentala si care se arata tot mai hotarata sa-si protejeze identitatea.Pozitia Romaniei nu e claraDar daca pozitia Ungariei a fost semnalata pe larg si in presa romaneasca, nimeni nu s-a intrebat deocamdata ce va face presedintele Klaus Iohannis, ca reprezentant al Romaniei, intr-o eventuala reuniune a Consiliului pe tema Art. 7.Iar intrebarea ar fi fost cu atat mai justificata cu cat presedintele Romaniei luase apararea Poloniei in vara lui 2016, in ajunul Summit -ului NATO de la Varsovia. Atunci, poate din motive pur conjuncturale, spusese cu ocazia conferintei "Romania's Security Leadership in South East Europe":"In acest context, nu pot sa nu remarc recenta adoptare de catre Comisia Europeana, pe 1 iunie, a Opiniei privind statul de drept in Polonia. Dincolo de semnele de intrebare asupra oportunitatii momentului ales de catre Comisie, am deplina incredere in capacitatea democratiei poloneze de a gasi cele mai bune solutii in conformitate cu cerintele statului de drept, avand in vedere traditia Poloniei de implicare activa in consolidarea, in perioada post-comunista, a unei reale democratii".S-a schimbat ceva de atunci? Am spune ca, intre timp, Polonia (prin veto-ul presedintelui Andrzej Duda) a facut chiar o mica concesie solicitarilor venite de la Bruxelles si, prin urmare, pozitia Romaniei ar trebui sa ramana neschimbata cu atat mai mult cu cat temeiul acelei declaratii era impe ...citeste mai departe despre " Ce va face presedintele Iohannis in cazul Poloniei? " pe Ziare.com