Ce voteaza astazi rusii? Vladimir Putin se pregateste sa devina presedinte pe viata

Dar va reusi autocratul rus sa-si atinga obiectivul de 70/70 pe care si l-a impus? Adica o victorie cu peste 70% din totalul voturilor exprimate si o prezenta la vot de peste 70% din numarul total de alegatori.Pe listele electorale sunt inscrise peste 110 milioane de cetateni, iar Putin spera sa obtina cel putin 55 de milioane de voturi.Acest obiectiv al liderului rus nu trebuie privit ca o "hachita de dictator", Putin urmareste sa-si pastreze puterea si influenta la Kremlin pentru toti cei sase ani de mandat cu optiunea pentru a continua pe termen nelimitat.Daca obtinerea a peste 70% de voturi de la alegatorii veniti la urne nu pare a fi o problema, prezenta va fi o mare provocare.Blazarea alegatorilor, o amenintare pentru PutinLa alegerile parlamentare din 2016 s-au prezentat la urne 48% dintre votanti, adica 53 de milioane de rusi. In Moscova au votat 28% dintre cei aflati pe liste. Electoratul da semne de blazare, iar o prezenta mica ar insemna o infrangere pentru Vladimir Putin.Intreaga campanie a presedintelui rus a avut drept scop mobilizarea oamenilor.Lucrurile s-ar putea sa nu stea prea bine la acest capitol din moment ce a fost nevoie de declansarea unei crize diplomatice internationale doar pentru ca Vladimir Putin sa apara in fata alegatorilor ca un conducator "fara mila pentru tradatori".Vladimir Putin nu are nicio emotie in ce priveste un nou mandat de presedinte, alegerile fiind importante doar din perspectiva prezentei la vot - Foto Hepta.roTheresa May, premierul britanic, a acuzat ca reprezentanti ai Rusiei se afla in spatele atacului chimic din Salisbury care a avut ca tinta eliminarea lui Serghei Skripal, fost agent GRU (serviciile de informatii ale armatei ruse), si a fiicei sale.Putin a declarat in mai multe randuri ca "nu-i poate ierta pe tradatori", facand o referire indirecta la cazul agentului rus care a devenit spion britanic in anii '90, tradand GRU.Modelul chinez ii vine in ajutorE interesant de urmarit daca aceasta campanie va da roade. Conform unor sondaje citate de agentia de presa TASS (agentia de stat a Rusiei), prezenta la vot va fi de 71%.In cazul unei mobilizari slabe, puterea absoluta a lui Putin va putea fi contestata chiar de persoane aflate in cercul sau de influenta.Multi comentatori vorbesc despre faptul ca ace ...citeste mai departe despre " Ce voteaza astazi rusii? Vladimir Putin se pregateste sa devina presedinte pe viata " pe Ziare.com