Ce vrea dictatorul coreean de la Donald Trump? O intalnire istorica ce poate deveni un esec global

In ultimii ani, Coreea de Nord a desfasurat un intens program de inarmare care a culminat cu o serie de teste cu rachete care au ingrozit lumea. Kim Jong Un, dictatorul coreean, responsabil de moartea a sute de oameni de la preluarea puterii, a anuntat in mai multe randuri ca armata sa poate lansa rachete balistice cu incarcatura nucleara care sa atinga tinte din SUA.Testele atomice au creat panica in Coreea de Sud, direct vizata de un posibil atac nord-coreean, in Japonia , dar si in SUA si Uniunea Europeana.La sfarsitul anului 2017, testarea armelor nucleare a incetat brusc, iar de atunci se desfasoara un balet diplomatic complicat si intens care va culmina cu intalnirea dintre Kim Jong Un si Donald Trump Presedintele SUA sustine ca reactia sa hotarata de amenintare a Coreei de Nord cu un atac iminent a dat rezultate. Liderul de la Casa Alba isi aroga toate meritele in ce priveste stoparea testelor.Moon Jae In, presedintele Coreei de Sud, a anuntat dupa intalnirea cu Kim Jong Un, care a avut loc in urma cu o saptamana in zona demilitarizata dintre cele doua state, ca Trump merita Premiul Nobel pentru Pace datorita relansarii relatiilor diplomatice din Peninsula Coreea, dar situatia e, totusi, mult mai complicata si nu poate fi rezolvata cu un premiu."Administratia Trump nu a facut nimic pentru a pregati discutiile, concentrandu-se pe inasprirea sanctiunilor impotriva Nordului si pe planificarea razboiului. Nu a existat prea multa coordonare intre Casa Alba si Departamentul de Stat, care a fost eviscerat si marginalizat de fostul secretar de Stat, Rex Tillerson.In plus, trimisul-sef al SUA in Coreea de Nord tocmai s-a pensionat si nu exista ambasador american in Coreea de Sud, lasand administratia cu doar cativa experti capabili sa cotroleze dosarul complex al intalnirii", se scrie in editorialul publicat de New York Times in data de 9 martie 2018.Trump are nevoie de spectacol, Kim are nevoie de putereStabilitatea peninsulei depinde de SUA, de China , de Rusia si de Japonia, puteri economice si militare care au interese majore in Asia . Fiecare dintre aceste state incearca sa devina actor principal din punct de vedere politic si militar in regiune.Intalnirea