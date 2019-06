Manevra care a consemnat cea mai ampla desfasurare de forte ale Marinei Regale Britanice in Marea Baltica de peste un secol este cea mai recenta dintr-un sir de astfel de actiuni ale fortelor vestice in estul si nordul Europei, care au fost percepute de Rusia drept acte de provocare.Potrivit The Independent, intentia Marii Britanii este aceea de a transmite un mesaj puternic Rusiei intr-o perioada in care relatiile dintre cele doua tari sunt mai tensionate ca oricand dupa Razboiul Rece, pe fondul atacului cu arme chimice efectuat de agenti rusi la Salisbury.Forta expeditionara comuna (JEF) din Marea Baltica nu a fost o misiune NATO , la acest exercitiu participand si Suedia si Finlanda , tari care nu sunt membre ale Aliantei. Cu toate acestea, a avut drept scop reasigurarea aliatilor de pe flancul estic al NATO in contextul agresiunilor repetate ale Rusiei, oferind "un excelent exemplu de solidaritate si de unitate", potrivit ministrului lituanian al apararii, Raimundas Karobli."Transmitem un mesaj clar cu acest exercitiu. Intentionam sa aratam ca avem mijloace pentru a raspunde amenintarilor de securitate", a mai spus Karobli.C.S. ...citeste mai departe despre " Cea mai ampla desfasurare de forte britanice in Marea Baltica din ultimul secol, un mesaj pentru Rusia " pe Ziare.com