Proiectata de biroul Dorte Mandrup, Bestseller Tower va depasi cladirea Shard din Londra, care este in prezent cea mai inalta din vestul Europei, cu 10,4 metri, noteaza The Guardian."Va fi un reper care va pune Brande pe harta", spune Anders Krogh Vogdrup, cel care dirijeaza lucrarile de constructie pentru companie, dupa ce proiectul a fost aprobat de consiliul local luna trecuta.Compania Bestseller, care include branduri ca Vero Modo si Jack Jones, a fost infiintata in Brande in 1975. Este condusa de Anders Holch Povlsen, cel mai bogat om din Danemarca.Potrivit lui Krogh Vogdrup, in spatele acestui proiect sta dorinta "de a da ceva inapoi localitatii".Bestseller Tower nu va fi primul zgarie-nori din mediul rural. Acest titlu ii apartine cladirii rezidentiale de 41 de etaje Sky Tower 41, care a fost construita in Japonia in timpul bulei imobiliare din 1991.Totusi, in Iutlanda, acolo unde este situata localitatea Brande, terenul este in mare parte plat, astfel incat viitoarea cladire va fi vizibila de la 60 de kilometri distanta.In timp ce presa locala relateaza ca localnicii sunt incantati de idee, arhitecta Trine Kammer, al carei prieten a crescut in apropiere de Brande, sustine ca oamenii se tem sa critice cladirea, despre care Kammer spune ca va distruge sentimentul de spatiu "netulburat" al unui vast teritoriu."De ce trebuie sa mi se aminteasca de Bestseller atunci cand merg de una singura printr-o padure linistita?", se intreaba arhitecta.C.S. ...citeste mai departe despre " Cea mai inalta cladire din vestul Europei va fi construita intr-o mica localitate daneza. Va fi vizibila de la 60 de kilometri " pe Ziare.com