Cehia: Guvernul Cehiei si-a anuntat demisia, dar presedintele va numi acelasi premier

Guvernul Babis va ramane in functie ca executiv interimar pana la formarea unui nou cabinet, insa negocierile ar putea dura saptamani sau chiar luni in conditiile in care partidele parlamentare refuza sa colaboreze cu miliardarul ceh, acuzat de frauda din fonduri ale Uniunii Europene, transmite Reuters.Babis, a carui miscare populista ANO a castigat detasat alegerile parlamentare din luna octombrie, neaga acuzatiile, sustinand ca sunt motivate politic.Premierul a anuntat, miercuri, ca ii va solicita o intrevedere presedintelui Milos Zeman pentru a-i inainta personal demisia.Milos Zeman a declarat deja ca ii va incredinta lui Andrej Babis un al doilea mandat de formare a unui guvern.Conform purtatorului de cuvant al presedintiei cehe, Zeman va accepta pana la sfarsitul acestei saptamani demisia cabinetului minoritar Babis.Parlamentul de la Praga urmeaza sa decida vineri daca ii ridica sau nu imunitatea lui Babis. Acesta a fost anchetat si acuzat de frauda inaintea alegerilor legislative din toamna anului trecut, dar a fost protejat de imunitate dupa ce a fost reales deputat.Celelalte partide parlamentare au respins pana acum orice forma de cooperare cu ANO. Victoria detasata a acestei formatiuni in alegeri ii face insa aproape sigura prezenta in orice guvern viabil, cu sau fara Babis la conducere.Cateva partide au semnalat ca ar putea lua in discutie o guvernare alaturi de ANO, fara Babis ca prim-ministru, o conditie respinsa insa de acesta pana acum.Discutiile privind un nou guvern s-ar putea prelungi si din cauza posibilei plecari a lui Milos Zeman de la presedintie, in urma turului al doilea al alegerilor pentru functia de sef al statului, care va avea loc pe 26-27 ianuarie si in care victoria i-ar putea reveni contracandidatului sau Jiri Drahos.