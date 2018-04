Cehia isi va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, in trei pasi. Ce spune Ministerul de Externe

Milos Zeman spune ca mutarea va consta in trei pasi: mai intai, se va deschide un Consulat onorific la Ierusalim, luna viitoare. Apoi vor fi relocate alte institutii ale Cehiei. Ultima etapa va fi mutarea ambasadei propriu-zise, dar nu a dat o data fixa, scrie Ynetnews.com.Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat speranta ca mutarea ambasadei va fi facuta pana la finalul anului, intr-o scrisoare adresata presedintelui ceh.Vestea vine in contextul in care guvernul Romaniei a adoptat un Memorandum prin care analizeaza oportunitatea relocarii ambasadei la Ierusalim."Republica Ceha a decis sa deschida in luna mai un consulat onorific in Ierusalimul de Vest si, inainte de finalul anului, un Centru Ceh, de asemenea in Ierusalimul de Vest", a precizat Ministerul de Externe, intr-un comunicat citat de Agerpres.Aceasta decizie "nu are nicio influenta asupra acordului final asupra Ierusalimului"."Republica Ceha respecta pe deplin pozitia comuna a Uniunii Europene care considera Ierusalimul drept viitoare capitala a doua state, adica statul Israel si viitorul stat Palestina", continua comunicatul mentionat.Citeste mai departe despre " Cehia isi va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, in trei pasi UPDATE Ce spune Ministerul de Externe " pe Ziare.com