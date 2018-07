Cel mai mare dusman al Kremlinului ataca dur "oferta incredibila" facuta de Putin lui Trump

El afirma ca Putin il joaca pe degete pe Trump si neaga acuzatiile liderului rus, lansate in conferinta de presa, potrivit carora ar fi donat, in 2016, 400 milioane de dolari campaniei lui Hillary Clinton, adversara democrata a lui Trump la presedintia SUA.Browder l-a criticat, de asemenea, pe Trump pentru ca a parut sa fie de acord cu propunerea lui Putin ca anchetatorii care lucreaza alaturi de procurorul special Robert Mueller sa vina in Rusia pentru a-i interoga pe cei 12 agenti rusi pusi sub acuzare de curand de Mueller, intrucat oferta lui Putin a venit cu o conditie - sa il "dea la schimb pe Bill Browder Rusiei", noteaza Times of Israel Amintim ca la conferinta de presa desfasurata luni in Helsinki, intrebat despre punerea sub acuzare a celor 12 cetateni rusi pentru ca au spart si au facut publice ilegal email-urile unor politicieni democrati pentru a-l ajuta pe Donald Trump in campania electorala, Putin a sugerat ca Moscova si Washingtonul pot conduce o investigatie comuna in acest sens - o idee pe care Trump a catalogat-o drept o "oferta incredibila" si a parut sa dea din cap afirmativ.Putin a afirmat ca asteapta in schimb de la SUA o favoare, si anume sa coopereze intr-o ancheta rusa impotriva lui Browder privind presupuse infractiuni financiare.Cine este BrowderBill Browder, fondatorul Hermitage Capital Management si critic fervent al presedintelui rus Vladimir Putin, a fost cel mai mare investitor strain al Rusiei pana in 2005. Din 2009 - de cand avocatul sau rus Sergei Magnitsky a murit in inchisoare, unde a ajuns dupa ce a descoperit o frauda de 230 milioane de dolari comisa de oficiali rusi - Browder a condus o ampla campanie incercand sa expuna coruptia endemica si abuzurile privind drepturile omului din Rusia.Ce spune acum Bill Browder"Putin s-a oferit sa ii primeasca pe anchetatorii americani in Rusia si sa ii lase sa interogheze agentii rusi pusi sub acuzare de Mueller, iar in schimb vrea ca rusii sa aiba acces la mine si la cei din jurul meu.Asta nu e o amenintare pasiva. In ultimii 10 ani, am tot incercat sa nu fiu ucis de regimul lui Putin si deja exista un sir de cadavre care sugereaza ca Putin ma vrea mort. In mod uimitor, Trump a ...citeste mai departe despre " Cel mai mare dusman al Kremlinului ataca dur "oferta incredibila" facuta de Putin lui Trump " pe Ziare.com