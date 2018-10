Cel mai mare portal de stiri din Ungaria, inchis pentru scurt timp pentru a sublinia ingrijorarile fata de libertatea presei

Jurnalistii care lucreaza la Index.hu se tem ca cei doi investitori care au preluat controlul asupra portalului de stiri luna trecuta ar avea legatura cu prim-ministrul Viktor Orban si partidul sau de dreapta aflat la putere Fidesz si ca ar incerca sa reduca libertatea editoriala, relateaza Reuters.In Ungaria, tendinta agentiilor de publicitate a fost sa faca reclama crescanda in mijloacele media proguvernamentale, permitandu-le acestora sa prospere in timp ce institutiile cu o atitudine mai critica fata de guvernul Orban au avut de suferit.Orban a criticat sever in trecut website-ul Index, care investigheaza presupusa coruptie guvernamentala si publica editoriale ce critica retorica antiimigratie, anti-Uniunea Europeana, alaturi de informatii din surse independente."Luni dimineata am facut ceva fara precedent: am oprit Index pentru un timp pentru ca cei care il considera important sa vada cum ar fi fara noi", a scris redactorul-sef Attila Toth-Szenesi intr-un articol.El a spus ca achizitia portalului a fost "o chestiune de importanta vitala" intrucat noii proprietari care controleaza Index, o companie separata CEMP, care isi vinde spatiul publicitar, si o alta companie ce ofera sisteme editoriale.Toth-Szenesi se teme ca achizitia a fost cumva finantata de asociatii lui Orban printr-un mecanism cunoscut in Ungaria drept Sistemul national de cooperare (NER) . Sub auspiciile NER, infiintat in 2010 pentru a contracara valorile liberale si a sustine politicile nationaliste, unii dintre asociatii lui Orban au obtinut o mare parte din afaceri finantate din fonduri publice."In Ungaria de astazi cei care sunt in masura sa imprumute miliarde cumparatorilor trebuie sa apartina NER al lui Orban", a scris Toth-Szenesi, anuntand o campanie de colectare de fonduri via internet, considerand ca aceasta finantare ar contribui la reducerea dependentei financiare fata de CEMP.Pana la 12.00 GMT luni, campania a strans aproximativ 10 milioane de forinti (36.000 dolari) de la aproximativ 1.350 de sustinatori.Niciunul dintre cei doi noi proprietari - Gabor Ziegler si Jozsef Oltyan - nu au fost disponibili luni pentru comentarii. Ziegler a negat an ...citeste mai departe despre " Cel mai mare portal de stiri din Ungaria, inchis pentru scurt timp pentru a sublinia ingrijorarile fata de libertatea presei " pe Ziare.com