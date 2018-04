Nahles (foto, stanga), sefa grupului social-democrat din Bundestag, devine prima presedinta a SPD din istoria de 155 de ani a partidului, care este de altfel si cel mai vechi din Germania.Politiciana in varsta de 47 de ani a obtinut 66,35% din voturi, invingand-o pe contracandidata sa, Simone Lange, primar al orasului Flensburg (Schleswig Holstein, nord).Ea ii urmeaza in functie lui Martin Schulz, care a demisionat dupa ce SPD a inregistrat cele mai slabe rezultate din 1933 la alegerile legislative din septembrie anul trecut.Andrea Nahles va avea intre altele dificila misiune de a readuce calmul in randurile partidului, care inca nu si-a revenit dupa acest esec electoral si in care se mentine o anumita opozitie fata de participarea la o noua coalitie guvernamentala cu conservatorii cancelarului Angela Merkel Merkel, la randul sau, este cancelarul Germaniei din 2005, fiind astfel si cel mai longeviv conducator european, iar inca din 2000 este in fruntea Uniunii Crestin-Democrate (CDU), fiind singura femeie aflata la conducere din istoria partidului sau. ...citeste mai departe despre " Cel mai vechi partid din Germania va fi condus in premiera de o femeie. Se ridica o noua Merkel? " pe Ziare.com