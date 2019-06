Zurich a ajuns pe locul al cincilea in ancheta anuala privind "Costul de trai", realizata de firma de consultanta Mercer.Hong Kong a fost ales in fruntea clasamentului, Tokyo vine pe locul al doilea, iar Singapore pe locul trei, in timp ce capitala coreeana Seul e pe locul patru, ceea ce inseamna ca Zurich este locul cel mai scump din Europa pentru muncitorii straini.Intre timp, alte doua orase elvetiene - Berna, care se situeaza pe locul 12, si Geneva (pe locul 13) - au ocupat al doilea si respectiv al treilea loc din Europa pentru angajatii detasati in strainatate.Sondajul, realizat de gigantul american Mercer, este destinat sa ajute companiile multinationale si guvernele sa stabileasca indemnizatiile de compensare pentru angajatii lor expatriati.Editia din 2019 a analizat 209 de orase la nivel mondial, comparand preturile a peste 200 de articole, inclusiv cazare, transport, imbracaminte, produse alimentare, bunuri de uz casnic si recreere si divertisment.Topul clasamentului din acest an a fost dominat de orasele asiatice, in timp ce orasele europene au cazut in lista, deoarece monedele europene s-au devalorizat fata de dolarul american, arata firma de consultanta.Parisul a scazut cu 13 locuri pana pe pozitia 47, in timp ce Berlinul a scazut cu 10, la 81. Londra a coborat patru locuri, pana pe 23.In timp ce Elvetia ramane costisitoare pentru lucratorii straini, avantajul este ca si salariile sunt ridicate. Noile cifre publicate saptamana aceasta arata ca salariul mediu pentru directorii cu norma intreaga si managerii de varf din Elvetia in 2018 era de 119.000 de franci elvetieni (107.000 de euro) . ...citeste mai departe despre " Cele mai scumpe trei orase din Europa pentru angajatii straini " pe Ziare.com