Alex Cifuentes, care afirma ca a fost un apropiat al lui Guzman timp de mai multi ani, a marturisit ca le-a spus autoritatilor despre aceasta mita inca din anul 2016, informeaza BBC News.Procesul impotriva lui Guzman are loc la un tribunal federal din Brooklyn, in conditii de maxima securitate. Acesta este acuzat de conducerea unei organizatii criminale care se ocupa cu traficul de droguri.Potrivit rechizitoriului, Guzman si alti membri ai cartelului Sinaloa sunt acuzati de implicare si in numeroase asasinate, rapiri si acte de tortura.Pena Nieto inca nu a raspuns, insa anterior a negat in mod categoric toate acuzatiile de coruptie aparute in cursul procesului lui Guzman.Avocatul lui Guzman, Jeffrey Lichtman, a afirmat ca adevaratul lider al cartelului Sinaloa este Ismael "El Mayo" Zambada, care ar fi scapat de inchisoare prin mituirea "intregului" guvern mexican, inclusiv a fostilor presedinti Pena Nieto si Felipe Calderone. Cei doi fosti sefi de stat au respins acuzatiile.In noiembrie a inceput la New York procesul fostului lider al celui mai puternic cartel de droguri din lume. ...citeste mai departe despre " Celebrul lord al drogurilor El Chapo Guzman l-ar fi mituit cu 100 de milioane de dolari pe fostul presedinte al Mexicului " pe Ziare.com