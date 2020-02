Aceasta crestere a atins o medie de 4%, se arata in acest raport prezentat in deschiderea Conferintei Securitatii de la Munchen.Cele mai mari doua bugete militare mondiale - ale Statelor Unite (685 de miliarde de dolari) si Chinei (181 de miliarde de dolari) - isi continua cresterea exponentiala - cu 6,6% in ambele tari in 2019, fata de nivelul din 2018.Cheltuielile militare americane au crescut numai ele cu 53,4 miliarde de dolari anul trecut - reprezentand echivalentul celui de-al saptelea buget mondial al Apararii, dupa cele ale Arabiei Saudite (pe locul trei), Rusiei (pe locul patru), Indiei (pe locul cinci), Regatului Unit (pe locul sase), dar inaintea celor ale Frantei (pe locul opt), Japoniei (pe locul noua) si Germaniei (a zecea)."Aceste cheltuieli au crescut odata cu iesirea economiilor din criza financiara (din 2008) si sub efectul unei perceptii sporite a unor amenintari", declara directorul general al Institutului International de Studii Strategice (International Institute for Strategic Studies, IISS)."In Europa , ingrijorarile legate de Rusia continua sa alimenteze cresterea cheltuielilor cu 4,2% fata de 2018", precizeaza John Chipman.Bugetele militare au atins nivelul la care se aflau in 2008 in termeni reali, precizeaza IISS. ...citeste mai departe despre " Cheltuielile globale pentru inarmare sunt pe val: cea mai mare crestere din ultimii 10 ani " pe Ziare.com