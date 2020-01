Oficialii americani au cerut cetatenilor americani sa plece din Irak , la cateva ore dupa uciderea lui Soleimani, care era liderul Fortei Quds, unitate de elita a Garzii Revolutionare a Iranului cu operatiuni in strainatate, si a comandantului de militie irakiana Abu Mahdi al-Muhandis, transmite Reuters.Chevron a anuntat ca un numar mic de angajati expatriati si de contractori au plecat temporar de la operatiunile companiei din regiunea Kurdistan, ca masura preventiva. Alte companii americane si straine, din domeniul petrolului si al serviciilor, au retras zeci din angajati din Irak, in timpul weekendului.Grupul Chevron are un proiect restrans in Irak, unde ar fi trebuit sa inceapa sa produca 20.000 de barili de petrol pe zi, de la jumatatea acestui an. Activitatea la aceasta exploatare continua cu angajati locali si cu expatriati care lucreaza de la distanta, potrivit unui purtator de cuvant.Citeste si:Cine a fost Qassem Soleimani, generalul iranian asasinat din ordinul lui Donald Trump in IrakReactia Rusiei dupa asasinarea lui Soleimani: Este cel mai nefast scenariuMii de irakieni au scandat "Moarte Americii" la funeraliile generalului Soleimani si a locotenentului sauAsasinarea lui Qassem Soleimani: NATO isi suspenda operatiunile de antrenament din Irak ...citeste mai departe despre " Chevron si-a retras angajatii din nordul Irakului, dupa uciderea generalului Soleimani " pe Ziare.com