China a consemnat la sol toate avioanele Boeing 737 MAX 8, dupa tragedia aviatica din Etiopia

Toti cei 157 de oameni aflati la bordul aeronavei au murit.Administratia Aviatiei Civile din China a transmis, intr-o declaratie de presa, ca toate avioanele Boeing 737 MAX 8 trebuie retrase din functiune pana la ora locala 18:00. Principalul motiv: "toleranta zero pentru riscuri privind siguranta", potrivit CNN.Decizia vine dupa ce Ethiopian Airlines a facut acelasi anunt, ca o masura de "precautie suplimentara", in timp ce investigatiile privind accidentul continua.Boeing 737-800 MAX care s-a prabusit, duminica, este acelasi tip de avion ca cel al companiei indoneziene Lion Air care a cazut in mare in octombrie 2018, la 13 minute dupa ce a decolat de la Jakarta. 189 de persoane au murit atunci."Avem in vedere faptul ca in ambele accidente avioanele erau noi, cele doua Boeing 737 MAX 8 fiind de curand livrate. Ambele accidente au avut loc in timpul decolarii, deci exista asemanari", a transmis Administratia Aviatiei Civile din China.China are una dintre cele mai mari flote din lume de Boeing 737 MAX 8, operand 97 de avioane, potrivit presei chineze de stat.China a mai precizat ca va contacta Boeing si Administratia Federala a Aviatiei Americane pentru a confirma problemele legate de "siguranta zborului" inainte de a permite acestor aeronave sa zboare din nou.Cele doua accidente in care au fost implicate avioane operate de Ethiopian Airlines si Lion Air sunt inca in curs de investigare si momentan nu exista nicio dovada a unei legaturi directe intre cauza celor doua incidente.Amintim ca un avion Boeing 737-800 MAX al companiei Ethiopian Airlines s-a prabusit, duminica dimineata.In aeronava se aflau 149 de pasageri si opt membri ai echipajului, toate cele 157 de persoane murind in accident. Zborul ET 302 s-a prabusit in apropierea orasului Bishoftu, la 62 de kilometri de capitala Addis Ababa din Etiopia.Potrivit aeronews.ro, avionul era nou, fiind livrat in noiembrie 2018, si s-a prabusit la 6 minute dupa decolarea din Addis Ababa catre Nairobi.Vezi si In avionul prabusit in Etiopia se aflau pasageri din peste 30 de tari. Cei mai multi erau din Kenya