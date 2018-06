Tunul electromagnetic (railgun) foloseste energie electromagnetica in locul prafului de pusca pentru a lansa proiectile cu o viteza de aproape sase ori mai mare decat cea a sunetului, avand o bataie de 200 de kilometri.Este o arma care se afla de mult pe "lista de dorinte" a armatei ruse, a celei iraniene, precum si a celei americane, oferind, in conditii mai avantajoase in ceea ce priveste costul, forta unui tun si raza de actiune a unei rachete de mare precizie, noteaza CNBC.Proiectilele folosite pentru tunurile chineze costa intre 25.000 de dolari si 50.000 de dolari bucata, conform raportului mentionat. Pe de alta parte, rachetele de croaziera Tomahawk ale marinei americane au un pret estimat la 1,4 milioane de dolari.Tunurile electromagentice ale Chinei au fost vazute prima oara in 2011, iar testarea lor a inceput trei ani mai tarziu, conform unor surse citate de CNBC sub protectia anonomatului. In decembrie 2017, arma a fost instalata cu succes pe o nava de razboi, fiind demarate testele pe mare, faza in care nicio alta tara nu a ajuns pana acum.Arma similara dezvoltata de marina americana, inca departe de a fi operationala, este in continuare un proiect strict secret la care se lucreaza in cadrul Oficiului pentru Cercetari Navale.Vestile privind progresele Beijingului pentru dezvoltarea unei arme de o asemenea amploare vin in contextul in care armata chineza a amplasat recent un sistem de rachete pentru consolidarea avanposturilor sale din Marea Chinei de Sud, intensificand astfel procesul de militarizare a insulelor din regiune, una dintre cele mai disputate din lume.C.S. ...citeste mai departe despre " China ar putea avea un tun electromagnetic gata de razboi pana in 2025 " pe Ziare.com