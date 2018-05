In cadrul acestui experiment, zeci de mii de centrale de ardere a combustibilului solid vor fi instalate in muntii tibetani, scrie Science Alert, care citeaza South China Morning Post. In urma combustiei, se vor forma particule de iodura de argint, care vor fi ridicate in atmosfera de vant, de unde vor contribui la formarea ploii si a ninsorii.Aceasta forma de controlare a vremii este cunoscuta ca "insamantarea norilor" si este experimentata si in alte parti ale lumii.Planul face parte in proiectul Tianhe "Raul din cer" dezvoltat de cercetatorii de la universitatea Tsinghua in 2016 si vizeaza o suprafata de aproximativ 1,6 milioane de kilometri patrati, adica de trei ori mai mare decat Spania . In cazul in care experimentul va reusi, vorbim de caderi suplimentare de precipitatii de pana la 10 miliarde de metri cubi, respectiv echivalentul a aproximativ 7% din consumul anual de apa din China."Modificarea vremii in Tibet este o inovatie critica pentru rezolvarea deficitului de apa al Chinei. Va avea o contributie importanta nu doar la dezvoltarea Chinei, dar si la bunastarea intregii rase umane", sustine Lei Fanpei, presedintele companiei de stat Corporatia pentru Stiinta Si Tehnologie Aerospatiala, care se afla in spatele proiectului.Unii experti atrag insa atentia ca planurile Chinei de a produce ploaie artificiala pe o suprafata atat de extinsa, mai ales in conditiile in care sunt inca multe lucruri pe care nu le stim despre aceasta tehnica, ar putea afecta alte regiuni, "deturnand" precipitatiile care ar fi cazut in aceste regiuni spre Platoul Tibet.Bogatii lumii vor putea in curand sa-si comande propriile ploi de steleC.S. ...citeste mai departe despre " China are nevoie de apa, asa ca va produce ploaie artificiala pe o suprafata de trei ori cat Spania " pe Ziare.com