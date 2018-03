Potrivit CNN, din cele 2.964 de voturi inregistrate, doar doua au fost impotriva acestei schimbari, in conditiile in care era nevoie de doua treimi din sufragii sa fie favorabile pentru a intra in vigoare.Partidul Comunist, aflat la putere, a anuntat propunerea pe 25 februarie si nu a fost chiar bine primita de toata lumea.Totusi, formatiunea politica a justificat necesitatea ca presedintele Chinei sa fie ales pe viata pentru ca acest lucru a fie in acord cu celelalte functii detinute de seful statului, anume liderul partidului si al armatei, ambele cu mandat nelimitat.Xi a devenit presedinte in 2012 si ar fi urmat sa paraseasca functia in 2023.C.P. ...citeste mai departe despre " China are presedinte pe viata: Vot istoric dat in congres pentru inlaturarea limitelor mandatului prezidential " pe Ziare.com