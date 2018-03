Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului Chinei, relateaza Reuters.Marti, Chung Eui-Yong, consilierul pe probleme de securitate al presedintelui Coreei de Sud, a anuntat ca liderul regimului de la Phenian si-a exprimat disponibilitatea de a purta discutii cu Statele Unite despre denuclearizare, "in cazul in care va fi garantata siguranta regimului si daca amenintarile militare impotriva Coreei de Nord vor fi eliminate".In acest context, presedintele american Donald Trump a salutat progresul inregistrat in dialogul inter-coreean.Citeste si Cum glumeste Donald Trump despre o posibila intalnire dintre oficialii nord-coreeni si cei americani ...citeste mai departe despre " China cere Statelor Unite si Coreei de Nord sa dialogheze "cat mai curand posibil" " pe Ziare.com