Hongwei, presedintele Interpol, detine in China functia de ministru adjunct de Interne, cu rang de viceministru, potrivit South China Morning Post, insa in luna aprilie si-a pierdut locul in comitetul de partid pentru Securitate publica.Acesta a fost dat disparut de catre sotia sa saptamana trecuta, dupa ce a plecat in China si nu a mai dat niciun semn de viata de pe 25 septembrie.Presa din China a scris ca Meng Hongwei ar fi fost retinut inca de la aterizarea in China, fiind suspectat de incalcari foarte grave ale legilor, insa autoritatile chineze au confirmat abia dupa cateva zile aceasta informatie, fara a oferi detalii.Sotia sa, care traieste la Lyon, Franta , si care se afla sub protectia politiei, dupa ce a primit amenintari, a anuntat intr-o conferinta de presa ca ultimul mesaj primit de la el a fost "asteapta telefonul meu" si fotografia unui cutit, potrivit Euronews."Franta este nedumerita de situatia presedintelui Interpol si ingrijorata de amenintarile primite de sotia sa", a comunicat Ministerul francez de Interne.Ales presedinte al Interpol in noiembrie 2016, mandatul lui Meng Hongwei ar urma sa se incheie in 2020. Acesta a ocupat functiile de director al Pazei de Coasta si adjunct al sefului Administratiei Oceanice de Stat din China, iar presa chineza scrie ca Hongwei inca detine si demnitatea de adjunct al ministrului Securitatii publice din China.In ultimii ani s-au inregistrat mai multe cazuri in care oficiali chinezi de rang inalt au disparut fara urma, pentru ca autoritatile chineze sa anunte dupa cateva saptamani sau luni ca acestia sunt anchetati pentru diverse infractiuni, in special coruptie. ...citeste mai departe despre " China confirma ca l-a retinut pe seful Interpol " pe Ziare.com