China este liderul statelor in care antreprenorii se pot imbogati. Produce, saptamanal, doi noi miliardari

Raportul apreciaza in prezent China ca fiind liderul statelor in care antreprenorii se pot imbogati.Pe plan mondial, averea totala a miliardarilor a crescut cu 19%, ajungand la o valoare record de 8.900 de miliarde de dolari, la 2.158 de persoane.Raportul avertizeaza, de asemenea, ca miliardarii Chinei, chiar daca au castiguri mai, acestea sunt si volatile, in conditiile in care 106 persoane au devenit miliardari, dar 51 au iesit din lista, ilustrand riscurile de a face afaceri in statul asiatic."In ultimul deceniu, miliardarii chinezi au creat unele dintre cele mai mari si cele mai de succes companii din lume", spune Josef Stadler, seful diviziei de averi mari la UBS Global Management."Dar acesta este doar inceputul. Populatia vasta a Chinei, inovarea si cresterea productivitatii, combinate cu sprijinul guvernului, ofera oportunitati fara precedent pentru oameni, nu numai pentru a construi afaceri, ci si pentru a schimba viata oamenilor in bine", completeaza el.UBS si PwC spun ca in Asia exista deja mai multi miliardari decat in SUA. Conform tendintelor actuale, ei ar fi mai bogati decat omologii lor americani in termen peste doar trei ani.Raportul evidentiaza ca in 2016 erau doar 16 miliardari chinezi, iar acum aproape unul din cinci miliardari din intreaga lume era chinez. Se spune ca 97% dintre miliardarii chinezi au fost antreprenori care au reusi singuri, multi dintre ei in sectoare precum tehnologia si comertul cu amanuntul.Conform raportului, zona Americii era detine cea mai mare parte a averii miliadarilor, dar posibilitatea de a crea bogatie nu mai este aceeasi. In 2017, SUA au creat 53 noi miliardari, comparativ cu 87 de acum cinci ani. In Europa de Vest, numarul de miliardari a crescut cu 17, pana la 414.