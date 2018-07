China face presiuni asupra UE pentru o alianta impotriva SUA

Insistentele Beijingului se lovesc insa de rezistenta la Bruxelles.La Beijing urmeaza sa aiba loc pe 16-17 iulie summit-ul China- Europa ; acolo, precum si la Bruxelles si la Berlin, oficiali chinezi de rang inalt - inclusiv vicepremierul Liu He si consilierul de stat Wang Yi - propun blocului european o alianta si ofera ca gest de bunavointa o deschidere mai mare a pietei chineze.Una dintre ideile promovate este o actiune comuna impotriva Statelor Unite, la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC).Cinci functionari si diplomati europeni sustin insa, potrivit agentiei Reuters, ca UE a respins ideea coalizarii cu China impotriva Americii. Se asteapta ca la summit - la care vor participa presedintele Chinei, Xi Jinping, premierul Li Keqiang si oficiali europeni - sa se adopte doar un comunicat despre angajamentul partilor fata de sistemul comercial multilateral si sa se faca promisiuni privind crearea unui grup de lucru pentru modernizarea OMC.Intr-un cadru privat, Liu He a afirmat, potrivit Reuters, ca tara sa este gata sa stabileasca pentru prima data ce sectoare poate deschide pentru investitiile europene. Presa chineza a promovat mesajul ca Uniunea Europeana este de partea Chinei.Intr-un comentariu difuzat luni, agentia oficiala de presa Xinhua a argumentat ca Europa si China trebuie sa reziste impreuna protectionismului comercial si sunt parteneri naturali.Precedentele reuniuni la varf China-UE, in 2016 si 2017, s-au incheiat fara declaratii comune, din cauza dezacordurilor privind comertul si Marea Chinei de Sud. Acum, un diplomat european a rezumat situatia: "China vrea ca Uniunea Europeana sa fie alaturi de Beijing impotriva Washingtonului, sa se alature uneia dintre parti. Nu vom face asta si le-am spus-o".Un alt diplomat a sustinut ca UE considera justificate aproape toate nemultumirile americanilor fata de China, insa nu si modul in care au abordat problema Statele Unite.Pozitia Bruxelles-ului prezentata de Reuters nu este impotriva Statelor Unite, in ciuda tarifelor impuse de presedintele Trump asupra importurilor de otel si aluminiu din Europa si a amenintarilor la adresa industriei auto europene.Citeste si:Razboiul comercial dintre Trump si China face victime colaterale: BMW si alti producato ...citeste mai departe despre " China face presiuni asupra UE pentru o alianta impotriva SUA " pe Ziare.com