In cadrul acestei campanii derulate in scopul dezvoltarii zonelor rurale, autoritatile chineze intentioneaza sa construiasca 10 milioane de toalete in 30.000 de sate.Potrivit expertilor citati de Global Times, "toaletele pot fi vitale pentru existenta unei tari", deoarece asigurarea unor conditii de igiena ridicate duce la imbunatatirea standardelor de viata.Ideea este impartasita si de Bill Gates , care a cheltuit in ultimii ani 200 de milioane de dolari in cadrul demersului sau de a reinventa toaleta, noteaza Bloomberg. Potrivit miliardarului american, regandirea closetelor poate salva 500.000 de vieti pe an si poate duce la economii de 200 de miliarde de dolari."Revolutia toaletelor" a fost propusa in China in urma cu patru ani. Intre 2015 si 2017, guvernul a alocat 1,64 miliarde de yuani pentru construirea si modernizarea a 70.000 de toalete. Rata locuitorilor din mediul rural care foloseau toalete standard a crescut cu 9,4% in 2017, la 45%, fata de 2013, mai arata Global Times.De asemenea, din 2018 aproximativ 24.000 de toalete au fost construite sau renovate in zonele turistice.In special turistii s-au plans de-a lungul timpului de conditiile insalubre din toaletele publice din China, dar si de lipsa de maniere a unora dintre localnici.Citeste si: China foloseste recunoasterea faciala pentru a da cu portia hartie igienica. Cei mai scunzi de 1,8 metri au o problemaC.S. ...citeste mai departe despre " China lanseaza "revolutia toaletelor" la tara. Cheltuieste 1 miliard de euro pentru a construi 10 milioane de toalete " pe Ziare.com