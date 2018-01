"Personalul militar nu ar trebui sa se teama de greutati sau de moarte. Ofiterii si soldatii ar trebui sa fie ingrijiti in mod generos, in timp ce stilurile de lucru nedorite si coruptia ar trebui sa fie restrictionate cu hotarare", a declarat, joi, presedintele chinez in contextul intensificarii tensiunilor din Peninsula Coreeana.Liderul de la Beijing a cerut armatei sa consolideze pregatirea militara orientata spre lupta si sa se concentreze asupra mijloacelor de razboi de inalta tehnologie. "Creati o forta de elita, puternica, care sa fie intotdeauna pregatita pentru lupta, capabila sa lupte si sa fie sigura de victorie, pentru a indeplini sarcinile atribuite de Partid si de oamenii din noua era. O atentie deosebita ar trebui acordata digitalizarii, astfel incat sa fie promovate talente militare de inalta clasa", a mai spus Xi Jinping.Inca 2012 de cand a devenit presedintele Chinei, Xi Jinping a cerut dezvoltarea capacitatilor armatei care in prezent este cea mai mare din lume numarand 2.285.000 de militari. China este implicata in conflictul din Peninsula Coreeana privind dezvoltarea programelor nucleare si cu rachete balistice, favorizand de mai multe ori partea nord-coreeana. In plus, regimul de la Beijing a exprimat pretentii tot mai ferme pentru vaste intinderi din Marea Chinei de Sud, s-a angajat in confruntari cu Japonia asupra unor insule din Marea Chinei de Est, precum si cu India in privinta unor regiuni din Himalaya.Citeste si:China creste bugetul militar cu 7%Armata Chinei a crescut spectaculos si s-a modernizat - a ajuns din urma statele occidentale ...citeste mai departe despre " China le cere militarilor sai sa fie pregatiti de razboi si sa nu se teama de moarte " pe Ziare.com