China promite "contramasuri necesare", dupa ce Trump a majorat taxele pentru marfurile sale

China a informat, vineri, ca regreta decizia presedintelui Donald Trump de a mari taxele pentru marfuri chinezesti in valoare de miliarde de dolari si a precizat ca va avea un raspuns pe masura.Administratia Trump a informat ca va creste taxele pentru importuri chinezesti in valoare de 200 de miliarde de dolari de la 10% la 25% incepand de vineri. Beijingul a raspuns la doar cateva minute dupa ce cresterea a intrat in vigoare, relateaza CNN."China isi exprima regretul profund privind aceste evenimente si va trebui sa ia contramasurile necesare. Speram ca Statele Unite se vor intalni la mijloc cu noi si vor lucra cu noi pentru a rezolva problemele existente prin cooperare si consultare", a informat Ministerul Comertului intr-un comunicat.O delegatie a Chinei condusa de vicepremierul Liu He a ajuns la Washington, joi, pentru o noua runda de negocieri.Liu a afirmat ca spera sa intre in "discutii rationale si sincere" cu partea americana.Liu a adaugat ca Beijingul considera ca marirea taxelor nu este o solutie si este daunatoare Chinei, Statelor Unite si intregii lumi.