China schimba Constitutia pentru presedinte: Xi Jinping va deveni imparat pe viata, Mao Zedong al secolului XXI

Comitetul Central, un fel de "parlament" al PCC, a propus sa se stearga din Constitutie prevederea potrivit careia un presedinte "nu poate exercita mai mult de doua mandate consecutive" de cinci ani, a anuntat agentia China Noua.Xi, presedintele Republicii Populare Chineze din 2013, ar urma sa-si incheie functia in 2023."Cred ca va deveni imparat pe viata si Mao Zedongul secolului al XXI-lea", a comentat politologul Willy Lam, de la Universitatea chineza din Hong Kong, referindu-se la atotputernicul fondator al regimului comunist, in 1949."Daca sanatatea i-o permite, el doreste sa ramana la putere 20 de ani, adica pana in 2032 in calitate de secretar general al Paritdului, iar pana in 2033 in calitate de presedinte al statului", a adaugat Lam, citand surse apropiate puterii de la Beijing.Xi va avea 80 de ani in 2033.PCC a propus totodata sa se includa "gandirea lui Xi Jinping" in Constitutia tarii, potrivit Chinei Noi.Aceste dispozitii urmeaza sa fie supuse aprobarii parlamentarilor chinezi in cadrul sesiunii anuale plenare a Adunarii Nationale Populare (ANP), ale carei lucrari se deschid pe 5 martie.Cautand sa se mentina pe termen nedeterminat la putere, Xi Jinping "se putinizeaza, devine mai putin democratic" decat presedintele rus Vladimir Putin , observa sinologul Jean-Pierre Cabestan, de la Universitatea baptista din Hong Kong.Dupa ce si-a plasat, de cinci ani, oamenii in esaloanele cele mai inalte ale puterii, el ar urma sa obtina, potrivit lui Cabestan, postul de presedinte al ANP pentru un personaj care ii este foarte apropiat, Li Zhanshu, "eminenta (sa) gri", care a devenit anul trecut numarul trei al regimului, dupa premierul Li Keqiang.Mao reloaded"El se asigura, astfel, ca reforma constitutionala va fi adoptata fara vreo lupta", preconizeaza sinologul, notand existenta unei opozitii interne a regimului.La cel de-al XIX-lea congres cincinal al PCC, care a avut loc in octombrie, Xi a obtinut deja ca "Gandirea cu privire la socialismul chinez al noii ere" sa fie inclusa in statutul partidului, o onoare rezervata pana acum, in timpul vietii, numai lui Mao Zedong.Xi Jinping le-a promis atunci compatriotil