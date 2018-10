Valoarea podului depaseste 20 de miliarde de dolari, iar lungimea acestuia este de 55 de kilometri, scrie Times Now News.Presedintele chinez Xi Jinping este asteptat sa participe la ceremonia de inaugurare, marti, la Zhuhai, alaturi de oficiali din Hong Kong si Macau. Podul se deschide si pentru soferi miercuri. Initial, acesta trebuia dat in circulatie in 2016, insa inaugurarea a suferit cateva amanari.Autoritatile chineze sustin ca realizarea podului face parte dintr-un plan de constituire a unei zone metropolitane speciale - Greater Bay Area - care ar incorpora 11 orase din zona de coasta, care au in total 68 de milioane de locuitori. Aici sunt incluse Macao si Hong Kong.Sustinatorii ideii spun ca podul va reduce timpul de calatorie intre orase de la 3 ore la 30 de minute, ceea ce le va permite navetistilor si turistilor sa se miste cu usurinta in regiune. Cu toate acestea, in ciuda concentrarii asupra timpului de transport, proprietarii de masini din Hong Kong nu vor putea sa treaca podul fara un permis special.Proiectul de constructie a podului a fost, insa, intampinat cu critici in Hong Kong. Mai multe voci au sustinut ca nu era nevoie de un asemenea proiect costisitor, argumentand ca orasul era oricum plin de turisti, iar odata cu finalizarea podului, numarul acestora ar putea exploda.In 2016, 56,7 milioane de turisti au vizitat Hong Kong, comparativ cu UK, care s-a bucurat de doar 37,6 milioane de vizitatori....citeste mai departe despre " Chinezii au construit cel mai lung pod peste mare - are 55 de kilometri si se deschide miercuri (Video) " pe Ziare.com