Chisinaul paralizat de vizita lui Erdogan. Trocul bani contra arestari, pe care Dodon l-a facut cu turcii

Internautii ironizeaza pe seama excesului de zel al autoritatilor in legatura cu vizita lui Erdogan. Pana si copiilor li s-a interzis sa iasa la geam. "Sa nu-l deoache cumva pe dictatorul turc", au ironizat internautii pe retelele de socializare dupa ce dis-de-dimineata centrul Capitalei arata ca pe timp de asediu - plin cu politisti.Capitala, paralizataZeci de strazi din centrul capitalei tarii au fost inchise pentru doua zile inclusiv pentru pietoni, activitatea statiilor PECO de pe traseul pe care se va deplasa convoiul lui Erdogan a fost sistata, iar Politia le-a interzis celor care locuiesc prin preajma sa se uite prin geam.Cu o zi inaintea vizitei lui Erdogan, pe aeroportul din Chisinau a aterizat un avion militar care a adus limuzina blindata a presedintelui Turciei. De asemenea, pe durata vizitei presedintelui turc, Politia a interzis desfasurarea unor evenimente publice, invocand "protocoalele internationale".Totusi, Miscarea de rezistenta "ACUM", care intruneste principalele forte politice de opozitie si reprezentanti ai societatii civile, a desfasurat o actiune de protest in fata Ambasadei Turciei din Chisinau in legatura cu recenta expulzare din Moldova (cu ulterioara incarcerare in Turcia ), la solicitarea autoritatilor turce, a 7 profesori turci, suspectati ca ar face parte din gruparea care ar fi incercat sa-l debarce pe Erdogan, prin lovitura de stat, in 2016."Preintampinam public aceste persoane sa se retraga si sa nu aiba astfel de intentii", i-a avertizat pe protestatari seful Directiei securitate publica a Inspectoratului General al Politiei, Marin Maxian. El a insistat ca aceste actiuni "nu reprezinta o restrictionare a drepturilor fundamentale, dar este o masura stringenta de siguranta".Solidari cu profesorii trimisi la moarteManifestantii s-au declarat "solidari cu cetatenii turci rapiti" la inceputul lunii septembrie si "vanduti", - spun ei, - "in schimbul reparatiei Presedintiei si constructiei Arenei Chisinau" - acesta din urma fiind un proiect urias, initiat de guvernarea controlata de PD, executat, din bani publici, de catre antreprenori turci.Recep Tayyip Erdogan vine la Chisinau la invitatia presedintelui pro-rus Igor Dodon, pentru a participa la inaugurarea cladirii Presedintiei, reparata de Agentia guvernamentala