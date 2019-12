Cinci tari din Caraibe in care poti deveni cetatean-investitor

Un pasaport dintr-o tara din Caraibe, obtinut in urma unei investitii, asigura libera circulatie in nenumarate tari (de la 100 la 140) din orice punct al lumii. Nu in ultimul rand, la toate acestea se adauga peisajele magnifice, vremea insorita si calda si atmosfera de vacanta continua.In prezent, cinci tari din Caraibe aplica programul cetatenie prin investitii. Potrivit Citizenships.com , acestea sunt Antigua si Barbuda, Republica Dominicana, Grenada, St Kitts si Nevis si Santa Lucia.Strainii care doresc sa obtina cetatenie pot contribui cu 100.000 de dolari la Fondul National de Dezvoltare din Antigua. Pot investi 1,5 milioane dolari intr-o afacere sau pot investi 400.000 de dolari intr-un proiect imobiliar aprobat de stat.Pasaportul de Antigua si Barbuda inseamna calatoria fara vize in peste 150 de tari, inclusiv in Marea Britanie, zona Schengen, Hong Kong si Elvetia.Aceasta tara insulara din America de Nord ofera strainilor doua posibilitati pentru obtinerea cetateniei. Prima este printr-o donatie prin programul guvernamental de vize prin investitii, iar a doua, valabila din 2015, este printr-o investitie imobiliara. Donatia trebuie sa fie de minimum 100.000 de dolari. In cazul investitiei in imobiliare, suma este de minimum 200.000 de dolari. Proprietatea nu poate fi vanduta timp de 3 ani.Suma minima care trebuie investita (prin donatie) este de 100.000 de dolari, pentru un singur solicitant, 165.000, pentru un cuplu si 190.000 de dolari pentru o familie formata din patru persoane. In cazul in care cel care doreste sa obtina cetatenia doreste sa-si plaseze banii in imobiliare, suma minima este 300.000 de dolari pentru solicitantul principal.Programul cetatenie in schimbul unei investitii din St. Kitts&Nevis e cel mai vechi din lume. Dateaza inca din 1984. Pentru obtinerea cetateniei, e nevoie de o donatie de cel putin 150.000 de dolari catre Fondul de Dezvoltare Sustenabila sau de o investitie de 400.000 de dolari in imobiliare.A intrat recent in randul tarilor care ofera cetatenie in schimbul investitiilor. Solicitantii trebuie sa doneze 150.000 de euro sau sa investeasca 350.000 intr-un proiect imobiliar guvernamental. Proprietatea trebuie pastrata cel putin 5 ani. Cei ce au pasaport de Grenada pot calatori fara viza in 143 de tari, inclusiv toate statele Uniunii Europene si China. Pentru calatoriile in Statele Unite, cetatenii din Granada au un regim special de intrare, mai avantajos.Toate cele 5 tari din Caraibe care ofera strainilor sansa de a deveni cetateni in schimbul unei investitii majore fac controale temeinice ale documentelor depuse de solicitanti. Autoritatile sunt foarte riguroase in privinta modului in care au fost obtinuti banii ce vor fi investiti sau donati, pentru a se asigura ca nu provin din activitati ilegale. In plus, solicitantii - si toti membrii familiilor lor, care vin impreuna cu ei - trebuie sa faca dovada unui cazier juridic curat.Sursa: SeoPower.ro