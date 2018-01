Cine a pierdut si cine a castigat de pe urma crizei din SUA

1. Republicanii din SenatCe au castigat. Avand in vedere ca blocajele similare din 2013 si 1995-1996 s-au terminat cu o capitulare a republicanilor, micile victorii inregistrate acum la negocierile cu democratii sunt valoroase, potrivit BBC.Grupul republicanilor a ramas unit, pierzand doar patru senatori inainte de votul de vineri. Cei mai multi au adoptat aceeasi pozitie: au refuzat sa negocieze probleme legate de imigratie sub amenintarea blocajului administratiei guvernamentale. E aceeasi strategie pe care democratii au folosit-o cu succes in 2013.De fapt, republicanilor nu le-ar fi fost atat de greu sa dea un vot de sustinere a imigrantilor in Senat. Multi dintre senatorii republicani isi doresc ca asa-numitii "Dreamers" - minorii adusi ilegal in tara si aflati acum in pericol de deportare - sa primeasca drept de sedere. Dar argumentul a fost o arma eficienta la negocieri.Nimic din ceea ce liderul majoritatii Republicane din Senat Mitch McConnell a acceptat la negocieri nu exclude posibilitatea incercarii de a obtine sustinerea democratilor pe teme sensibile ca: programul DACA, loteria vizelor si construirea zidului la granita cu Mexicul.Ce au pierdut. Mesajul republicanilor a fost transant: democratii au blocat activitatea Guvernului in incercarea de a obtine protectie pentru imigrantii ilegali. Cu toate ca oamenii i-au ascultat pe republicani, au fost de partea democratilor, potrivit celor mai multe sondaje de opinie.S-ar putea ca lucrurile sa fi stat altfel daca blocajul ar fi fost unul de durata. Dar n-a fost. Asa ca daca republicanii sperau ca blocajul sa ii impiedice pe democrati sa castige la alegerile mid-term din noiembrie, s-ar putea sa fie dezamagiti.Pe de alta parte, e prima oara cand un blocaj al activitatii guvernamentale se petrece in vreme ce acelasi partid controleaza si Casa Alba si ambele camere ale Congresului. In consecinta, daca votantii vor pune criza pe seama celor aflati la putere, republicanii vor avea de pierdut in noiembrie.In acelasi timp, daca nu se va tine de promisiune si nu va favoriza un vot pe tema imigratiei in trei saptamani, credibilitatea lui Mitch McConnell ar putea scadea.2. Democratii din SenatCe au castigat. Democratii au avut o mana moarta in negocierile ocazionate de blocarea activit ...citeste mai departe despre " Cine a pierdut si cine a castigat de pe urma crizei din SUA " pe Ziare.com