Romania risca sa plateasca amenzi astromonice, pentru ca nu a transpus o directiva UE. Cine e de vina

Mai exact, in loc sa dea o ordonanta de urgenta si sa rezolve problema repede, a ales sa dea o lege, care trebuie sa treaca prin Parlament intr-un timp mai indelungat. Romania risca in acest moment sa plateasca penalitati din acest motiv.Comisia Europeana (CE) a anuntat, joi, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE , pentru ca cele doua state membre nu au implementat in legislatia nationala directiva europeana referitoare la combaterea spalarii banilor. Irlanda a transpus doar o parte foarte mica a normelor si, prin urmare, este de asemenea trimisa in fata Curtii de Justitie.Comisia a propus impunerea de catre Curte a platii unei sume forfetare, precum si a unor penalitati zilnice pana cand cele trei tari vor lua masurile necesare.CE a propus deja alta directivaTermenul pentru transpunerea de catre statele membre in legislatiile lor nationale a directivei a fost 26 iunie 2017. Asta in contextul in care directiva putea fi transpusa incepand cu luna iunie 2015.Intre timp, ca urmare a dezvaluirilor din investigatia Panama Papers si a atacurilor teroriste din Europa , CE a propus deja alta directiva, care a intrat in vigoare in 9 iulie 2018, iar statele UE vor trebui sa o implementeze pana pe 10 ianuarie 2020.La Senat, la toamnaInitiativa legislativa privind implementarea directivei pentru combaterea spalarii banilor se numeste Proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.Legea este in acest moment la Senat. Guvernul a sesizat Senatul pe 31 mai 2018 si proiectul a fost inregistrat pe 20 iunie. De atunci este in lucru la comisiile permanente.Pe 3 iulie, plenul Senatului a aprobat prelungirea termenului de adoptare tacita de la 45 la 60 de zile si se calculeaza de la data de 25 iunie 2018. Termenul urmeaza sa se implineasca dupa vacanta parlamentara, la 45 zile de la reluarea activitatii Senatului.Varianta mai rapida era ordonantaFostul agent al Romaniei la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, procurorul Razvan-Horatiu Radu, explica saptamana trecuta ca proiectul de lege a fost redactat foarte tarziu de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.De la inceputul lunii martie ...citeste mai departe despre " Romania risca sa plateasca amenzi astromonice, pentru ca nu a transpus o directiva UE. Cine e de vina " pe Ziare.com