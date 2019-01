Cine poate fi expulzat din Germania si in ce conditii?

Horst Seehofer (CSU) spune ca solicitantii de azil din Germania ar trebui expulzati imediat ce incalca legea. Politicianul conservator intentioneaza sa inainteze propuneri de modificare a legislatiei in vigoare, guvernului de la Berlin. N-ar fi prima initiativa de acest fel a ministrului Seehofer.Actuala cerere este formulata in urma atacului comis in orasul bavarez Amberg pe 29 decembrie 2018, cand patru solicitanti de azil din Siria, Afganistan si Iran , cu varste cuprinse intre 17 si 19 ani, toti in stare de ebrietate, au sicanat si lovit mai multi trecatori. Doisprezece oameni au fost raniti.In Germania nu exista date privind numarul solicitantilor de azil expulzati dupa comiterea unor infractiuni. In orice caz, in 2018, autoritatile germane au trimis inapoi in tarile de origine mai putini straini comparativ cu anii precedenti. In primul semestru al anului trecut au fost repatriate aproximativ 12.300 de persoane, o scadere de doua procente fata de aceeasi perioada a anului 2017.Legea germana interzice expulzarea unei persoane amenintata in tara de origine cu moartea ori tortura sau daca viata ori libertatea acesteia sunt in pericol din cauza rasei, religiei, nationalitatii sau convingerilor sale politice ori apartenentei la un anumit grup social. In Republica Federala acesti oameni sunt tolerati pana cand circumstantele care impiedica expulzarea se modifica.Cine poate fi expulzat din Germania?Deoarece strainii din afara spatiului european au nevoie de un permis de sedere pentru a putea trai pe teritoriul Germaniei, pe durata procesarii cererilor, refugiatii si solicitantii de azil primesc doar temporar drept de rezidenta.Daca cererea este respinsa acestia sunt obligati sa paraseasca tara intr-un anumit interval de timp, dar nu mai lung de 6 luni.Dupa expirarea termenului limita, persoanele care nu au respectat decizia Oficiului federal pentru relatii cu strainii sunt trimise fortat in tarile de origine.Ce se intampla cu strainii care comit infractiuni?Teoretic, un strain condamnat la inchisoare pentru cel putin 3 ani de zile in perioada in care cererea sa de azil este procesata trebuie expulzat imediat. In cazul strainilor condamnati pentru infractiuni usoare sau care reprezinta o amenintare la adresa ordin ...citeste mai departe despre " Cine poate fi expulzat din Germania si in ce conditii? " pe Ziare.com