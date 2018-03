Cine sunt aliatii lui Vladmir Putin si ai Rusiei in Germania

Iata cei mai buni prieteni germani ai Rusiei.Fostul cancelar Gerhard SchroderDesi nu este singurul rusofil german, omul care a guvernat Germania din 1998 pana in 2005 este un exemplu deosebit de graitor al modului in care politicienii pot intra pe orbita Moscovei.Pe Gerhard Schroder si pe presedintele rus Vladimir Putin ii leaga una din cele mai evidente prietenii (foto) din politica europeana a ultimilor 20 de ani. Au petrecut Craciunul impreuna la Moscova, s-au relaxat pe plaja la Soci, au depus o coroana de flori la mormantul filosofului german Immanuel Kant la Kaliningrad.Putin vorbeste excelent limba germana, in parte datorita perioadei de cinci ani petrecute ca agent KGB la Dresda, din 1985 pana in 1990.Prietenia lor se reflecta si in plan economic. Imediat dupa pierderea alegerilor in 2005, in fata Angelei Merkel, Schroder a inceput sa lucreze pentru consortiul Nord Stream, un subsidiar al gigantului energetic rus de stat Gazprom , care opereaza o conducta de gaz intre Rusia si Germania prin Marea Baltica.Germania intoarce spatele Europei de Est pentru un proiect periculos derulat cu RusiaA fost primul din numeroasele posturi lucrative ocupate de Schroder in conglomerate rusesti, ceea ce i-a determinat pe jurnalistii de la Wall Street Journal sa-l numeasca "cel mai important oligarh al lui Putin".Alti fosti lideri politiciEvolutia carierei lui Schroder este neobisnuita, dar nu unica printre fostele figuri politice importante. Fostul presedinte al SPD si premier al landului Brandenburg Matthias Platzeck este un alt exemplu.Dupa ce s-a retras din politica in 2013 din motive de sanatate, Platzeck a devenit sef al Forumului Germano-Rus. Obiectivul principal al acestui forum este imbunatatirea relatiilor dintre cele doua tari - cotidianul de mare tiraj german Bild l-a acuzat pe Platzeck ca ar face lobby "platit sau neplatit" pentru Kremlin.Platzeck, in varsta de 62 de ani, a criticat sanctiunile germane impotriva Rusiei si a afirmat chiar cu o anumita ocazie ca anexarea Crimeii de catre Rusia ar trebui "reglementata ex post facto de catre dreptul international."De ce iubesc nemtii Rusia si ce-o opreste pe Merkel sa-l pedepseasca pe PutinInteresant, printre primele discursuri sustinute de fostul ministru de Externe german, Sigmar Gab ...citeste mai departe despre " Cine sunt aliatii lui Vladmir Putin si ai Rusiei in Germania " pe Ziare.com