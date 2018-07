CNN a difuzat o inregistrare cu o discutie dintre Trump si fostul sau avocat. A platit un model Playboy in schimbul tacerii?

Discutia inregistrata facea referire la Karen McDougal, fosta starleta Playboy care in august 2016 a vandut, pentru 150.000 de dolari, catre American Media Inc, editorul saptamanalului The National Enquirer, povestea unei relatii pe care presedintele Trump a negat-o. Karen McDougal a afirmat ca a avut o relatie "romantica de zece luni in 2006 si 2007" cu Donald Trump, asadar, cu cateva luni dupa casatoria acestuia din urma cu Melania.Cotidianul New York Times a relatat vineri ca FBI a gasit acea inregistrare in timpul unei perchezitii efectuate in biroul lui Michael Cohen in cadrul unei anchete pentru frauda fiscala si bancara, ce nu are legatura cu Trump.Citeste si: Perchezitii FBI in biroul avocatului lui Donald Trump. Cum a reactionat presedintele americanNumele lui Cohen se regaseste si in investigatia prin care procurorul special Robert Mueller cauta dovezi ale presupusei implicari a Rusiei de partea candidatului republican la scrutinul prezidential din 2016.Michael Cohen a fost considerat pana in prezent ca fiind nu doar avocatul lui Trump, ci si unul dintre oamenii sai cei mai de incredere, iar prin intermediul sau Trump i-ar fi oferit fostei actrite de filme pentru adulti Stormy Daniels suma de 130.000 de dolari tot pentru un acord de confidentialitate legat de o relatie.Starleta porno Stormy Daniels a spus in prime-time la TV ca a avut o relatie sexuala cu TrumpStarleta porno Stormy Daniels a trecut un test poligraf, care confirma aventura cu TrumpDonald Trump vrea audieri cu usile inchise in cazul starletei porno Stormy DanielsSambata, intr-un mesaj pe Twitter , Trump a calificat drept ceva "de neconceput", "total inedit" si "probabil ilegal" faptul ca a fost inregistrat pe ascuns de propriul sau avocat.Citeste si Donald Trump, inregistrat de avocatul sau cand vorbea despre plata catre un fost model PlayboyInregistrarea, care dateaza din septembrie 2016, a fost pusa la dispozitia CNN de avocatul lui Cohen, Lanny Davis."Trebuie sa deschid o firma pentru transferul informatiilor acelea, in privinta prietenului nostru David", spune Cohen in inregistrare, facand probabil referire la directorul American Media, David Pecker.Problema finan ...citeste mai departe despre " CNN a difuzat o inregistrare cu o discutie dintre Trump si fostul sau avocat. A platit un model Playboy in schimbul tacerii? " pe Ziare.com