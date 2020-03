CNN: De ce are Rusia mai putine cazuri de coronavirus decat Luxemburg

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin , a declarat ca tara sa a reusit sa limiteze extinderea epidemiei de coronavirus, iar situatia este "sub control" datorita unor masuri ferme, noteaza CNN.Dar intrebarea este daca Rusia a reusit intr-adevar sa tina sub control noul tip de coronavirus. Potrivit informatiilor comunicate de oficialii rusi, strategia lui Vladimir Putin pare sa fi functionat. Numarul de cazuri confirmate de infectare cu coronavirus este surprinzator de scazut, in conditiile in care Rusia are o granita foarte lunga cu China , tara cu cele mai multe cazuri de infectie la nivel mondial.Rusia are o populatie de 146 de milioane de locuitori, insa are doar 253 de cazuri de infectie raportate. Prin comparatie, Luxemburgul are aproximativ 628.000 de locuitori si sambata a anuntat ca a inregistrat 670 de cazuri de infectare si opt decese.Masurile luate din timp de autoritatile de la Moscova, precum inchiderea granitei cu China pe 30 ianuarie, dar si instituirea unor zone de carantina, ar fi putut contribui la controlarea situatiei, spun unii experti."Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii a spus 'testati, testati, testati', iar Rusia a facut exact acest lucru de la finalul lunii ianuarie", a declarat Melita Vujnovic, reprezentantul OMS in Rusia.Vujnovic a adaugat ca Rusia a luat si alte masuri de limitare a infectiilor. "Testarea si identificarea cazurilor, monitorizarea persoanelor cu care pacientii au intrat in contact, izolarea, acestea sunt masuri pe care OMS le propune si recomanda si ele au fost in vigoare tot timpul in Rusia. Iar distantarea sociala este a doua componenta", a spus oficialul.Cu toate acestea, exista voci care sustin ca situatia din Rusia nu este cea pe care Kremlinul incearca sa o promoveze.Anastasia Vasilyeva, liderul Aliantei Medicilor din Rusia, a declarat in repetate randuri ca autoritatile ascund numarul real de infectii cu noul coronavirus, diagnosticand persoane cu pneumonie in loc de Covid-19."Cand a murit primul pacient cu noul coronavirus, au declarat cauza mortii ca fiind o tromboza. Acest lucru este evident, nimeni nu moare din cauza coronavirusului in sine, se moare din cauza complicatiilor, deci este foarte simplu sa manipulezi", a spus Vasilyeva pentru CNN.Oficialii din ...citeste mai departe despre " CNN: De ce are Rusia mai putine cazuri de coronavirus decat Luxemburg " pe Ziare.com