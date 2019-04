CNN: Din cauza Brexit-ului, Europa nu va mai fi la fel

Oficialul de la Londra i-a transmis, la finalul saptamanii trecute, o scrisoare presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, in care solicita o amanare a Brexitului pana la 30 iunie, pentru a permite parlamentului britanic sa agreeze un acord de retragere."Regatul Unit propune ca aceasta perioada sa se incheie pe 30 iunie 2019", mentioneaza Theresa May in scrisoare. Sefa executivului britanic sustine ca, in cazul in care se va ajunge la un acord inaintea acestei date, atunci UK va propune ca amanarea sa se incheie mai devreme."Guvernul va dori sa convina un calendar pentru ratificare care sa permita Regatului Unit sa se retraga din Uniunea Europeana inainte de 23 mai 2019 si de aceea sa anuleze alegerile pentru Parlamentul European, dar va continua sa se pregateasca responsabil pentru a organiza alegeri, daca acest lucru nu se va dovedi posibil", adauga premierul britanic in scrisoarea adresata lui Donald Tusk.Anterior, BBC a relatat, citand un oficial european de rang inalt, ca presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a facut o oferta de amanare "flexibila" de 12 luni a datei iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana."Brexit a supt atat de multa energie incat..."CNN face o analiza a situatiei."Nimic nu mai poate fi ca inainte. Politicienii europeni au investit multa energie in Brexit, iar liderii UE au declarat ca sunt satui de acest joc de ping-pong", sumarizeaza sursa citata.Dar chiar si asa, iesirea Marii Britanii din blocul comunitar ramane principalul eveniment pentru ei.Rob Ford, profesor la University of Manchester, crede ca "noi divizari apar in Europa si in lumea instarita, in mai multe domenii, printre care se numara educatia, identitatea, imigratia, multiculturalismul, etnicitatea si valorile sociale".Practic, Brexit a facut ca vocea ultranationalistilor sa fie auzita mai usor. Dar nu numai a lor. Daca stam sa ne gandim, lumea se imparte in doua: intre cei care sustin democratia si cei care sustin totalitarismul, intre cei care nu vor sa mai dea socoteala Bruxelles-ului si pro-europeni, intre aparatorii imigrantilor si cei care nu vor sa ii primeasca etc.Un studiu realizat recent arata ca, daca maine s-ar organiza un referendum similar cu Brexit, unul din cinci europeni ar vota cu "DA".Rory Fitzgerald, director la ...citeste mai departe despre " CNN: Din cauza Brexit-ului, Europa nu va mai fi la fel " pe Ziare.com