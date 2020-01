Coalitia antijihadista condusa de SUA suspenda operatiunile din Irak, Parlamentul irakian cere retragerea trupelor straine

Coalitia condusa de SUA a luat decizia pentru a se concentra astfel pe protejarea bazelor din Irak unde se afla personalul ei, baze care au fost frecvent atacate in ultima vreme si sunt potentiale tinte ale unor represalii dupa uciderea de catre SUA a generalului iranian Qassem Soleimani.''Prima noastra prioritate este protejarea personalului coalitiei angajat in lupta impotriva Statului Islamic. Atacurile repetate cu rachete in ultimele luni de catre elemente ale Kata'ib Hezbollah au provocat moartea unor membri ai fortelor irakiene de securitate si civili americani'', explica intr-un comunicat coalitia pe care SUA o conduce impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic.''Prin urmare, acum ne axam pe protejarea bazelor irakiene care gazduiesc trupe ale coalitiei. Aceasta ne limiteaza capacitatea de a desfasura antrenamente cu partenerii (irakieni) si de a sprijini operatiunile lor impotriva Statului Islamic, astfel ca am suspendat aceste activitati, pana la o reevaluare a situatiei'', se mai precizeaza in acelasi text.Anuntul privind suspendarea acestei asistente a venit in timp ce parlamentul irakian dezbatea intr-o sedinta extraordinara o rezolutie prin care se solicita Washingtonului retragerea tuturor trupelor americane din Irak.Parlamentul irakian a si votat rezolutia prin care se solicita guvernului ''sa revoce cererea de asistenta din partea coalitiei impotriva Statului Islamic ca urmare a incheierii operatiunilor militare in Irak si obtinerii victoriei''. ''Guvernul irakian trebuie sa ia masuri pentru a pune capat prezentei oricaror trupe straine in Irak si sa le interzica folosirea teritoriului, spatiului aerian si apelor, indiferent de motiv'', se mai mentioneaza in text.Spre deosebire de textele de lege, rezolutiile votate de parlamentul irakian nu sunt obligatorii pentru guvern, insa premierul Adel Abdul Mahdi s-a pronuntat el insusi, intr-un discurs sustinut in fata parlamentului, pentru retragerea trupelor straine din tara sa, dupa ce a acuzat Statele Unite ca au incalcat suveranitatea Irakului ...citeste mai departe despre " Coalitia antijihadista condusa de SUA suspenda operatiunile din Irak, Parlamentul irakian cere retragerea trupelor straine " pe Ziare.com