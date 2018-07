Coalitia condusa de Angela Merkel are cea mai mica sustinere din 2006 in randul populatiei Germaniei

Sondajul publicat in Bild am Sonntag arata ca partidul lui Merkel, Uniunea Crestin Democrata si aliatul sau, Uniunea Social Crestina (CSU), beneficiaza de sustinerea a 29% din populatie, fata de 33% in septembrie 2017, cand au avut loc alegerile.CSU va participa la alegerile regionale din Bavaria in octombrie iar sondajele arata ca ar putea pierde majoritatea absoluta.Social-democratii (SPD), care impart puterea cu conservatorii lui Merkel, au scazut de asemenea, ajungand la 18%.Alternativa pentru Germania (AfD), partid de extrema-dreapta, a ramas la acelasi nivel de 15% iar Partidul Verzilor a crescut pana la 14%, cel mai bun rezultat al lor din acest an.Acum o luna, coalitia condusa de Merkel a fost aproape sa fie inlaturata de la putere din cauza diferentelor de opinie privind politica de imigratie cu CSU, care doreau controale mai stricte la granite. Desi la inceputul lui iulie s-a ajuns la un compromis, tensiunile persista.