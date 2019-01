Coalitia militara condusa de SUA a inceput retragerea din Siria

Coalitia a fost creata in 2014 la initiativa Washingtonului in urma ascensiunii gruparii jihadiste Statul Islamic si a cuceririi de catre aceasta a unor vaste teritorii in Siria si Irak La coalitie participa mai multe state, printre care Franta si Marea Britanie, relateaza AFP.Coalitia intervine prin raiduri aeriene si cu forte speciale la sol in sprijinul combatantilor locali care lupta impotriva Statului Islamic.La 19 decembrie, Donald Trump a justificat anuntul de retragere a celor 2.000 de militari americani prin faptul ca Statul Islamic a fost infrant, chiar daca gruparea continua sa controleze cateva zone din estul Siriei.Coalitia "a inceput procesul de retragere (...) din Siria", a declarat vineri pentru AFP purtatorul sau de cuvant, colonelul Sean Ryan."Din ratiuni de securitate operationala, nu vom discuta despre termene, locuri sau miscari de trupe", a indicat el.Joi seara, "150 de militari americani s-au retras de la baza militara Rmeilan din provincia Hassake", in estul Siriei, a precizat directorului Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), Rami Abdel Rahmane."Este vorba despre prima retragere de acest fel a fortelor americane dupa anuntul presedintelui american", a mentionat directorul OSDO, relatand de asemenea despre plecarea "a aproximativ 10 vehicule blindate si echipamente grele".Un responsabil din cadrul Pentagonului a confirmat mai devreme pentru AFP ca au fost retrase echipamente din Siria.Debutul retragerii coincide cu turneul efectuat in Orientul Mijlociu de secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo. Acesta a dat asigurari joi, de la Cairo, ca dezangajarea militara va avea loc in pofida nemultumirii multora dintre aliatii Washingtonului.In ultimele zile, administratia americana si-a multiplicat mesajele pentru a incerca sa stearga impresia initiala a unei plecari precipitate.Duminica, consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a legat aceasta retragere de o infrangere definitiva a Statului Islamic, dar si de obtinerea de garantii privind securitatea combatantilor kurzi, care au luptat alaturi de americani impotriva jihadistilor.Plecarea americanilor, o amenintare pentru kurzi...citeste mai departe despre " Coalitia militara condusa de SUA a inceput retragerea din Siria " pe Ziare.com