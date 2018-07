Alaturi de Benalla au fost acuzati si pusi sub control judiciar alti patru suspecti, printre care Vincent Crase, angajat al partidului prezidential La Republique En Marche! (LREM) . Ceilalti trei inculpati sunt politisti care i-au transmis lui Benalla inregistrari ale camerelor de securitate; ei fusesera deja suspendati pentru incalcarea secretului profesional si pentru deturnarea imaginilor unui sistem de protectie video.Benalla ceruse sa insoteasca politia in calitate de observator la manifestatii; atat el, cat si bodyguardul Crase au fost filmati in timp ce loveau protestatarii.Alexandre Benalla, jandarm in rezerva, fost membru al fortelor de ordine in mandatul presedintelui socialist Francois Hollande, a fost destituit din motive profesionale. Ulterior, a facut parte din garda lui Macron in campania electorala, iar dupa victoria acestuia in alegeri, a ajuns adjunct al sefului de cabinet al presedintelui. Vineri, dupa izbucnirea scandalului, presedintia franceza a anuntat ca Benalla a fost concediat. ...citeste mai departe despre " Colaboratorul presedintelui Emmanuel Macron a fost inculpat pentru violente impotriva protestatarilor, la manifestatiile de 1 Mai " pe Ziare.com