Intr-o audiere in Congresul Statelor Unite, generalul Curtis Scaparrotti a afirmat ca Rusia incearca sa le faca rau tarilor membre ale NATO , in special prin campania sa de difuzare a unor informatii false online, iar diversele agentii americane nu au reusit sa gaseasca eficienta necesara pentru a se opune Moscovei."Nu cred ca exista o unitate eficace a agentiilor noastre, cu energia si concentrarea pe care le-am putea pretinde", a explicat Curtis Scaparrotti, in fata Comisiei fortelor armate a Senatului american, citat de AFP."Rusia desfasoara o campanie de destabilizare pentru a schimba ordinea internationala, a distruge NATO si a submina leadership-ul american in lume. Pe mare, pe sol, in aer, in fiecare domeniu - sa o spunem cinstit -, fortele armate ruse, care nu inceteaza sa se modernizeze, actioneaza la un nivel inedit dupa Razboiul Rece", a subliniat Scaparrotti.In ianuarie anul trecut, agentiile de informatii americane au publicat un raport conform caruia presedintele Vladimir Putin s-a aflat in spatele amestecului rus in alegerile prezidentiale din SUA din 2016.In luna februarie anul acesta, Washingtonul a pus oficial sub acuzare 13 cetateni rusi, printre care si un apropiat al presedintelui Vladimir Putin, pentru ca au favorizat in 2016 candidatura actualului lider de la Casa Alba. ...citeste mai departe despre " Comandantul suprem al Fortelor Aliate in Europa: Agentiile americane nu fac destul pentru a contracara pericolul rusesc " pe Ziare.com