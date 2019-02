Vine Brexit-ul sau Apocalipsa?

Cu scurt timp in urma, un post de televiziune german a difuzat un reportaj despre o mama disperata de la Londra. Femeia e sigura ca medicamentele pentru fiica ei grav bolnava nu se vor mai gasi dupa Brexit. O mama care plange e o scena de deschidere convingatoare pentru un reportaj captivant. In incheierea materialului, femeia spune ca isi va parasi tara, pentru a trai in Uniunea Europeana, unde aprovizionarea cu medicamente e mai buna.Sigur ca Brexit-ul e un subiect cu greutate, care ne preocupa tot mai mult, cu cat se apropie data iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana. Nu prea exista niciun aspect care sa nu fi fost discutat in nenumaratele analize, comentarii si reportaje, al caror continut se cam repeta. Dupa aproape trei ani de materiale despre Brexit in mass-media germana si europeana, s-a creat impresia ca nu-i vorba doar despre o tara care paraseste Uniunea Europeana - ci ca Regatul Unit se pregateste pentru Judecata de Apoi.Va fi oare inghitita Marea Britanie de valurile Oceanului Atlantic? O sumedenie de "reportaje captivante" in stilul celui despre mama disperata sugereaza ca dupa Brexit nu vor lipsi doar medicamentele, ci se va ajunge si la foamete, mizerie, devastarea Londrei, izolare si razboi civil.Expertii citati in unele dintre reportaje sunt asa-numitii "preppers" - oameni care se pregatesc de catastrofe, cum ar fi o invazie a extraterestrilor... sau Brexit-ul. In mod normal, ei apar pe post de ciudati si nebuni in relatarile din mass-media, dar cand vine vorba de Brexit, ei ajung dintr-o data parteneri de discutie ale caror frici trebuie luate in serios.Cu toate acestea, exista semne ca apocalipsa anuntata nu se va produce. Situatia de pe piata muncii e favorabila, salariile cresc, somajul din Marea Britanie a ajuns la cel mai scazut nivel din 1975 incoace - "in ciuda Brexit-ului", subliniaza presa germana mereu. Sa nu cumva sa creada cineva ca aceasta conjunctura economica pozitiva ar fi o urmare a Brexit-ului.De ce sunt ignorati, in cazul Marii Britanii, tocmai indicii macroeconomici, la care tine mass-media atat de mult in mod normal? Da, pietele sunt "nelinistite", dar cine e familiar cu relatarile din domeniul bursei stie ca investitorii sunt "nelinistiti" din orice motive, in final reusind cumva sa-si mareasca averea.Previziunile pesimiste au alta logica, ...citeste mai departe despre " Vine Brexit-ul sau Apocalipsa? " pe Ziare.com