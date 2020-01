Comisar european: UE va interveni daca OCDE nu va reusi un acord pe taxarea multinationalelor ca Amazon si Google

Ministrul francez al Economiei a anuntat separat ca spera ca Franta si SUA sa ajunga pana miercuri la un acord referitor la taxarea companiilor din sectorul tehnologiei, transmite Reuters."Nu am cunostinta despre o taxa voluntara optionala...In privinta marilor jucatori din sectorul digital nu este o optiune. Daca nu se va ajunge la un acord, vom aborda subiectul la nivelul Comisiei", a afirmat Breton intr-o conferinta de presa.Comisarul a adaugat ca tarile europene, care nu au reusit anterior sa ajunga la un acord referitor la taxarea companiilor din sectorul digital, sunt acum pe aceeasi linie.Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a declarat separat ca spera ca Statele Unite si Franta sa isi rezolve disputa privind taxa franceza pentru serviciile digitale oferite de multinationale pana miercuri seara."Suntem pregatiti sa facem pasi catre Statele Unite si am propus deja un numar de masuri. Speram sa ajungem la o rezolvare a problemei pana miercuri", a afirmat luni Le Maire la televiziunea LCI, adaugand ca se va intalni cu omologii sai americani la Forumul Economic Mondial de la Davos , care va avea loc in aceasta saptamana.Franta a decis in iulie 2019 sa aplice o taxa de 3% pe veniturile din servicii digitale obtinute in Franta de companiile cu venituri de peste 25 de milioane de euro si cu venituri de cel putin 750 de milioane de euro la nivel mondial. Washingtonul a avertizat ca SUA vor impune taxe pentru principalele produse franceze, ca reactie.Saptamana trecuta, guvernul francez a avertizat ca Statele Unite risca o proliferare a unor taxe nationale impotriva gigantilor din sectorul tehnologiei, daca presedintele Donald Trump respinge adoptarea unor noi reglementari internationale pentru taxarea companiilor care ofera servicii digitale, la Forumul Economic Mondial de la Davos.Le Maire doreste ca Statele Unite sa isi asume la Davos o reforma internationala a sistemului fiscal international si preseaza Washingtonul sa renunte la amenintarea cu tarife pentru sampania, branza si gentile de lux franceze, ca reactie la taxa franceza pentru serviciile digitale.Le Maire a spus ca OCDE este aproape de u ...citeste mai departe despre " Comisar european: UE va interveni daca OCDE nu va reusi un acord pe taxarea multinationalelor ca Amazon si Google " pe Ziare.com