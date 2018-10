Inaltul oficial european se va intalni marti cu premierul Viorica Dancila, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, si Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene.Comisarul Oettinger va participa la conferinta la nivel inalt "O politica de coeziune incluziva pentru o Uniune mai aproape de cetateni" si la dezbaterea "Drumul catre Sibiu - Un pas mai aproape". De asemenea, el se va adresa participantilor prezenti la conferinta "Alegerile europene si Brexit 2019: consecinte pentru UE si bugetul UE".Conferinta la nivel inalt "O politica de coeziune incluziva pentru o Uniune mai aproape de cetateni" va avea loc in perioada 29 - 30 octombrie 2018 la Palatul Parlamentului in Bucuresti.Conferinta "Drumul catre Sibiu - Un pas mai aproape" va avea loc marti, la Hilton Athenee Palace in Bucuresti si este organizata de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania Conferinta "Alegerile europene si Brexit 2019: consecinte pentru UE si bugetul UE" este organizata de Reprezentanta din Romania a Fundatiei Konrad Adenauer si va avea loc tot marti, la Hotel Hilton in Bucuresti, sala Regina Maria. ...citeste mai departe despre " Comisarul european pentru Buget vine, marti, in Romania. Intalniri cu Dancila si Teodorovici " pe Ziare.com