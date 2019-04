Comisia Europeana a demarat o noua procedura de infringement impotriva Poloniei pentru a-i proteja pe judecatori de controlul politic

Guvernul Poloniei are la dispozitie doua luni pentru a raspunde la scrisoare, conform unui comunicat de presa al CE.Noul regim disciplinar submineaza independenta judiciara a judecatorilor polonezi, intrucat nu le ofera garantiile necesare care sa ii protejeze de controlul politic, asa cum prevede Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), arata CE.In primul rand, Comisia considera ca Polonia a esuat in a-si indeplini obligatiile care ii revin in temeiul articolului 19 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeana in legatura cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care consacra dreptul la o cale de atac eficienta in fata unei instante independente si impartiale.Legile din Polonia permit ca judecatorii sa fie supusi unor investigatii disciplinare, proceduri si chiar sanctiuni, din cauza deciziilor pe care le iau. De asemenea, noul regim disciplinar nu garanteaza independenta si impartialitatea Camerei Disciplinare a Curtii Supreme, care examineaza deciziile luate in cadrul procedurilor disciplinare impotriva judecatorilor.Aceasta camera disciplinara este compusa din judecatori noi, selectati la propunerea Consiliului National al Magistraturii, care are membri alesi de Parlamentul Poloniei.De asemenea, Comisia mai arata ca Polonia nu si-a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul articolului 267 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE), care consacra dreptul instantelor de a solicita Curtii Europene de Justitie hotarari preliminare.Dupa cum arata evolutiile din Polonia, noul regim disciplinar permite judecatorilor sa faca obiectul unor proceduri disciplinare pentru continutul deciziilor lor judiciare. Asta include si deciziile de a trimite intrebari Curtii de Justitie a UE Intrucat judecatorii nu sunt protejati de a fi expusi unor sanctiuni disciplinare pentru exercitarea acestui drept, consacrat la articolul 267 din TFUE, noul regim creeaza o parghie pentru a recurge la acest mecanism.Functionarea mecanismului de referinta preliminara - care este coloana vertebrala a ordinii juridice a Uniunii - impune instantelor nationale sa fie libere sa adreseze Curtii Europene de Justitie orice intrebare preliminara pe care o considera necesara in orice etapa a procedur ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana a demarat o noua procedura de infringement impotriva Poloniei pentru a-i proteja pe judecatori de controlul politic " pe Ziare.com