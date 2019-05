Comisia Europeana ameninta Romania cu declansarea Articolului 7

Independenta Justitiei

Scrisoarea este datata 10 mai, fiind adresata presedintelui Klaus Iohannis, premierului Viorica Dancila, presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, dar si presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea."In ultimele luni, Comisia Europeana a fost nevoita sa tot revina asupra evolutiei statului de drept in Romania. Comisia a subliniat de fiecare data ca se fac pasi inapoi in progresele inregistrate in ultimii ani. Problemele pe care le-am identificat, dar si recomandarile date pentru a le rezolva nu au fost luate in considerare.De asemenea, nici recomandarile facute de Comisia de la Venetia sau GRECO nu au fost abordate. Din pacate, ultimele evolutii din Romania depasesc problemele existente privind statul de drept. In raportul MCV din noiembrie 2018, Comisia a stabilit o cale clara de urmat - oprirea acestui trend si revenirea Romaniei pe calea cea buna (...) insa aceasta a fost ignorata", se arata in scrisoarea semnata de Timmermans."In ce priveste independenta judiciara, raportul MCV din noiembrie 2018 a identificat probleme serioase. Apoi, ordonantele de urgenta ale Guvernului au amplificat aceste ingrijorari (...) cu efecte majore asupra independentei magistratilor.In ceea ce priveste lupta eficienta impotriva criminalitatii, exista o tendinta clara de a contesta autoritatile, in special Inalta Carte de Casatie si Justitiei (ICCJ) si Directia Nationala Anticoruptie (DNA), care sunt esentiale pentru lupta impotriva coruptiei.Aceasta tendinta indica o lipsa de cooperare intre institutiile statului, afectand eficienta si independenta sistemului judiciar. Aceasta lipsa de cooperare a fost, de asemenea, prezenta in proceduri controversate de numire, care au afectat increderea in sistem", potrivit sursei citate.Timmermans mai subliniaza ca modificarile aduse Codurilor Penale ii salveaza pe infractori, in loc sa asigure aplicarea unor pedepse.