Comisia Europeana ar pregati ajutoare de miliarde de euro pentru Irlanda

Uniunea Europeana este gata "sa cheltuiasca oricat e necesar" pentru a sprijini guvernul irlandez in cazul oricaror perturbari ale comertului, afirma o sursa diplomatica de rang inalt, scrie luni ziarul The Times, preluat de Reuters.Publicatia nu precizeaza valoarea exacta a pachetului de sprijin.Regatul Unit urmeaza sa se retraga din UE la 31 octombrie.