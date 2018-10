Parlamentul de la Viena a adoptat, miercuri seara, un proiect de lege care prevede ca imigrantii din alte tari ale Uniunii Europene care muncesc in Austria vor primi pentru copiii aflati in tara de origine alocatii adaptate nivelului de trai si veniturilor din natiunea respectiva, informeaza agentia APA.Conform noului sistem de calcul, copiii imigrantilor vest-europeni ar urma sa primeasca alocatii mai mari, iar cei est-europeni mai mici."Imediat ce legea va intra in vigoare, Comisia Europeana nu va ezita sa recurga la toate posibilitatile, in contextul in care este garant al tratatelor comunitare", a declarat joi Christian Wigand, un purtator de cuvant al Executivului UE "Indexarea veniturilor in functie de nivelul de trai nu este permisa prin dreptul comunitar, lucru confirmat de Curtea de Justitie a UE. Este o problema de corectitudine: o persoana care isi achita contributiile in sistemul national trebuie sa se astepte la indemnizatii la acelasi nivel cu celelalte", subliniaza oficialul CE. ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana ar putea sanctiona Austria care vrea sa taie alocatiile pentru copiii est-europeni " pe Ziare.com