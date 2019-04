Comisia Europeana avertizeaza ca va actiona rapid in contextul problemelor statului de drept din Romania

Membrii Comisiei Europene au discutat marti despre situatia statului de drept in Romania, a declarat un purtator de cuvant al institutiei.Intrebat daca Executivul UE va actiona rapid in relatia cu Romania in contextul problemelor statului de drept, purtatorul de cuvant a afirmat, potrivit agentiei de presa austriece APA si site-ului TT.com: "Da, asa se va intampla, Colegiul Comisarilor a fost informat".Avertismentul lui TimmermansPrim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, avertizase in urma cu cateva saptamani ca vor fi luate "masuri imediate" in contextul problemelor din Romania.Vineri, Frans Timmermans a transmis ca Executivul UE si Partidul Socialistilor Europeni (PSE) nu vor accepta ca Romania sa reduca intensitatea actiunilor anticoruptie.In cursul unei dezbateri organizate de postul Euronews, Frans Timmermans, candidatul Partidului Socialistilor Europeni (PSE, centru-stanga), a fost intrebat de o persoana din audienta de ce Uniunea Europeana a adoptat o pozitie dura fata de Polonia si Ungaria , dar abordarea este mai blanda fata de Romania, condusa de un Guvern social-democrat."Problema in Romania este lupta impotriva coruptiei. Politicienii incearca sa scape de presiunea pe care o simt in aceasta lupta impotriva coruptiei; acest lucru este inacceptabil, iar Comisia Europeana va spune Nu, chiar si familia noastra politica va spune Nu in aceasta situatie", a raspuns Timmermans la dezbaterea Euronews."Este un fapt ca atunci cand statul de drept are probleme, cand nu exista un sistem de verificari si echilibru, coruptia va creste", a precizat Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar UE pentru Imbunatatirea Reglementarilor, Relatii Interinstitutionale, Stat de Drept si Carta Drepturilor Fundamentale.Citeste si: Frans Timmermans ameninta PSD cu excluderea din PSE din cauza situatiei statului de drept ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana avertizeaza ca va actiona rapid in contextul problemelor statului de drept din Romania " pe Ziare.com